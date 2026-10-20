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Barcelona ka barazuar rezultatin falë golit të Xavi Espartit, i cili depërtoi me shpejtësi në zonën e Paris Saint-Germainit nga krahu i djathtë dhe shënoi fuqishëm në shtyllën e afërt.
Merita të mëdha për këtë gol ka edhe Fermin Lopez, i cili krijoi një aksion të shkëlqyer.
Ai realizoi një kthesë të bukur pak përtej gjysmës së fushës së PSG-së, përpara se të pasonte saktë te Esparti, raporton Klankosova.tv.
19-vjeçari nuk gaboi para portës, duke e dërguar topin në rrjetë dhe duke rikthyer baraspeshën në rezultat për Barcelonën.
Më poshtë gjeni videon e golit: