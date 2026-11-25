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Barcelona triumfon bindshëm në udhëtim ndaj Sabahut, duke fituar me rezultat 1-4 në kuadër të xhiros së pestë të Ligës së Kampionëve.
Protagonist i kësaj fitoreje ishte Anthony Gordon, i cili realizoi dy golat e parë për katalunasit. Në pjesën e dytë, Karim Adeyemi dhe Gabriel Jesus shënuan edhe dy herë të tjera, ndërsa golin e vetëm për vendasit e realizoi Joy-Lance Mickels.
Kjo ishte fitorja e katërt e Barcelonës në këtë edicion të Champions League, duke e ngjitur skuadrën në vendin e katërt të tabelës. Në xhiron e ardhshme, Barcelona do të ketë një përballje shumë më të vështirë, pasi do të presë Manchester Cityn më 8 dhjetor.