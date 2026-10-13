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Galatasaray u mposht në shtëpi 4-1 nga Barcelona në rrethin e dytë të Ligës së Kampionëve.
Në pjesën e parë, vendësit ishin shumë më të rrezikshëm se spanjollët, duke kaluar të parët në avantazh për 1-0. Madje shënuan edhe për 2-0, por ky gol u anulua për pozitë jashtë loje.
Por, për të paralajmëruar vendësit se me kë janë duke luajtur, u përkujdes Cancelo, i cili barazoi në 1-1 pak pa përfunduar pjesa e parë.
E pjesa e dytë ishte “këngë tjetër”.
Barça u sul në sulm, duke shënuar edhe 3 herë tjera për rezultatin përfundimtar 4-1.
Ndeshjet e dyta të Fazës së Ligës të më të mirëve të Evropës luhen javën e ardhshme. /Klankosova.tv