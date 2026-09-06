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Parma dhe Monza kanë ndarë pikët në një barazim 1-1 në “Ennio Tardini”, në një duel të vlefshëm për javën e tretë të Serie A.
Monza kaloi në epërsi në minutën e 38-të me Jay Robinson, i cili realizoi pas asistimit të Ricardo Mangas.
Parma reagoi në pjesën e dytë dhe gjeti golin e barazimit në minutën e 60-të. Simone Lontani, i cili sapo ishte futur në fushë, shënoi për 1-1, duke rikthyer vendasit në lojë.
Pavarësisht përpjekjeve të të dyja skuadrave në minutat e fundit, rezultati nuk ndryshoi dhe Parma e Monza u detyruan të kënaqen me nga një pikë.