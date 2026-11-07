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Ngjarja e mbrëmshme në Prime-in e BBVK5, ku Jona pati përballje me dy vajza të tjera jashtë shtëpisë, të cilat e akuzonin për bullizëm, vazhdon të jetë temë diskutimi mes banorëve.
Këtë herë, Valdeti dhe Shqiponja diskutuan rreth mënyrës se si ka mundur të jetë parë jashtë shtëpisë situata e krijuar, duke komentuar edhe reagimet që Valdeti i bëri ndaj Jonës, meqë gruaja e tij ishte e përfshirë në këtë situatë.
“...Kur u ule aty te Jona, nuk bëre mirë, sepse Valdrina ka mundur të ndihet keq...”, i tha Shqiponja Valdetit.
Ndërkohë, Jona u shpjegoi banorëve se çfarë ndodhi gjatë Prime-it të mbrëmshëm dhe si përfundoi diskutimi me dy vajzat e tjera jashtë shtëpisë më të famshme në vend, të cilat e akuzuan për bullizëm.
Për më shumë detaje nga biseda e banorëve, ndiqeni videon më poshtë: