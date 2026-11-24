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Banorët e Taslixhes në kryeqytet kanë ngritur shqetësimin për gjendjen e infrastrukturës në lagjen e tyre.
Ata kanë përmendur disa prej problemeve kryesore me të cilat po përballen, që sipas tyre, po ua vështirësojnë jetesën.
Këta banorë janë ankuar për rrugët e dëmtuara, mungesën e ndriçimit publik dhe grumbullimin e mbeturinave.
Ata kanë thënë se me këto probleme po përballen tash e një kohë dhe se ankesat i kanë adresuar vazhdimisht tek institucionet përkatëse, por deri më tani nuk kanë parë ndonjë intervenim. /Klankosova.tv