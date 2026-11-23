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Banorët e lagjes “Qëndresa” në kryeqytet kanë shprehur shqetësimin për mungesën e ndriçimit publik, e cila po ua vështirëson qarkullimin, veçanërisht gjatë orëve të mbrëmjes.
Sipas tyre, kjo situatë paraqet vështirësi të veçantë për fëmijët që udhëtojnë drejt shkollës, duke rrezikuar sigurinë e tyre gjatë lëvizjes.
Banorët kërkojnë që institucionet përgjegjëse të intervenojnë dhe të mundësojnë ndriçimin e rrugëve të lagjes, në mënyrë që të krijohen kushte më të sigurta për të gjithë.