Lajmet e fundit
Plani i ushtrisë amerikane për detonimin e pesë tonëve kimikate që përdoren për prodhimin e bombave ka bërë që banorët e pjesës jugperëndimore të Iowa-s të shprehin shqetësim për krijimin e një reje pluhuri me përmbajtje plumbi, e cila, sipas tyre, mund të shkaktojë ndotje të mjedisit dhe probleme shëndetësore.
Detonimi në fabrikën e municioneve pritet të ndodhë të premten, ndërsa zyrtarët u kanë rekomanduar banorëve të zonës përreth që të evakuohen.
Kjo pritet të shkaktojë krijimin e një shtylle ajri që do të përmbajë grimca plumbi, të cilat do të shpërndahen në ajër dhe më pas do të bien në tokë.
Zyrtarët kanë publikuar gjithashtu harta që tregojnë zonat ku ky pluhur mund të bjerë, ndërsa disa shkolla do të pezullojnë mësimin Banorët e Iowa-s përgatiten për një re pluhuri me përmbajtje plumbi