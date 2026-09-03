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Banka të dëmtuara, dyer të thyera e mure të çara - kjo është gjendja në të cilën ndodhet shkolla “Mirali Sejdiu” në Gërmovë të Vitisë.
Pamjet janë dërguar në redaksinë e Klankosova.tv nga një lexuese, e cila ka shprehur shqetësimin për kushtet në këtë shkollë.
Ajo tha se për gjendjen e objektit janë ankuar edhe prindërit, por edhe vetë stafi i mësimdhënësve.
Sipas saj, këto ankesa deri më tani nuk janë marrë parasysh nga Drejtoria e Arsimit në Viti.
Më poshtë mund t’i shihni pamjet: