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Në një lëvizje që pritej gjerësisht, Banka e Anglisë e rriti të enjten normën e saj kryesore të interesit nga 3,75% në 4%.
Shkaku kryesor i rritjes së inflacionit këtë vit ka qenë rritja e ndjeshme e kostove të karburanteve, si pasojë e luftës që përfshin Iranin dhe bllokimeve që pasuan në ngushticën e Hormuzit, të cilat kanë kufizuar furnizimet globale me naftë dhe gaz. Rritja e së enjtes ishte e para që nga gushti i vitit 2023.
Tetë anëtarë të bordit vendimmarrës votuan për një rritje prej një të katërtës së pikës përqindëse, ndërsa njëri kërkoi një rritje më të madhe, prej gjysmë pike përqindëse.
Presioni mbi Bankën e Anglisë për të ndërmarrë veprime është rritur vazhdimisht gjatë muajve të fundit. Kur inflacioni arriti nivelin më të lartë në 11 muaj, prej 3,5% në shtator — shumë mbi objektivin prej 2% të bankës — kjo përforcoi pritshmëritë e tregut për një rritje të normave të interesit këtë muaj, me mundësinë e rritjeve të mëtejshme në vitin 2027.
Banka deklaroi se ka ende pak prova që tregojnë se kostot më të larta të energjisë po ndikojnë te çmimet e tjera dhe te pagat. Ajo theksoi gjithashtu se ekonomia është treguar më rezistente nga sa pritej, ndonëse rritja ka gjasa të ngadalësohet në tremujorët e ardhshëm. Megjithatë, banka paralajmëroi se “niveli i presionit inflacionist që po akumulohet është tashmë mjaftueshëm i lartë për të justifikuar një rritje të normës bazë të interesit”.
“Mund të themi se durimi i shumë anëtarëve të komitetit ndaj rritjes së fundit të inflacionit ka filluar të shterojë,” u shpreh Ellie Henderson, ekonomiste në Investec. “Sa më gjatë të mbeten të larta çmimet e energjisë, aq më i madh bëhet rreziku që një tronditje e përkohshme e çmimeve të shndërrohet në një fenomen më të përhershëm.”
Krahas rritjes së normave të interesit, banka publikoi parashikimet e saj tremujore, duke paralajmëruar se inflacioni mund të arrijë rreth 5% deri në mesin e vitit 2027 – një rritje nga 3,5% në shtator – ndërsa kostot më të larta të energjisë reflektohen në faturat e familjeve dhe bizneseve.
Banka gjithashtu rriti parashikimet për rritjen ekonomike, duke parashikuar se ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar do të zgjerohet me 1,6% këtë vit dhe me 1,3% në vitin 2027; shifra këto më të larta se parashikimi i korrikut, i cili ishte 1,1% për të dyja vitet.
Guvernatori i Bankës së Anglisë, Andrew Bailey, la të kuptohet se rritje të mëtejshme të normave mbeten të mundshme, por jo të pashmangshme.
"Rritja e sotme nuk duhet parë si e para në një zinxhir të gjatë dhe të pashmangshëm rritjesh. Megjithatë, nëse konflikti në Lindjen e Mesme nuk zgjidhet, nuk duket as se kjo do të jetë rritja e fundit. Komiteti i Politikës Monetare (MPC) do ta vlerësojë situatën në çdo mbledhje, duke ndërmarrë masat e nevojshme për ta rikthyer inflacionin në mënyrë të qëndrueshme drejt objektivit tonë prej 2%," tha ai./Klankosova.tv