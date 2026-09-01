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Ballkani U19 ka mësuar kundërshtarin për raundin e parë të UEFA Youth League.
Në shortin e hedhur sot, skuadra kosovare ka meësuar se do të përballet me HJK Helsinki nga Finlanda.
Kjo do të jetë një sfidë e rëndësishme evropiane për të rinjtë e Ballkanit, të cilët do të kenë mundësinë të dëshmojnë talentin dhe potencialin e tyre në skenën ndërkombëtare, transmeton Klankosova.tv.
Ballkani synon të bëjë paraqitje sa më të mirë në këtë garë dhe të përfaqësojë denjësisht futbollin kosovar.