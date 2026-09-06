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Ballkani ka marrë një fitore të pastër 2-0 ndaj Feronikelit, në kuadër të javës së katërt të kampionatit.
Abou Dosso zhbllokoi rezultatin për skuadrën nga Suhareka, ndërsa Albert Diene shënoi golin e dytë, duke vulosur fitoren e Ballkanit.
Me këtë triumf, Ballkani regjistron fitoren e tretë në katër ndeshje dhe shkon në kuotën e 9 pikëve, duke vazhduar luftën në pjesën e sipërme të tabelës.
Në anën tjetër, Feronikeli po kalon një start shumë të vështirë të sezonit. Kjo ishte humbja e katërt rresht për skuadrën, në po aq ndeshje të zhvilluara, duke mbetur ende pa pikë.