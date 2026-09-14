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Ballkani dhe Dukagjini kanë mbyllur pa gola përballjen e javës në Superligën e Kosovës, në një ndeshje ku të dyja skuadrat patën mundësi për ta zhbllokuar rezultatin. Rezultati 0-0 konfirmohet edhe në raportimet e ndeshjes së sotme.
Ballkani e pati rastin më të mirë përmes Albin Berishës, ndërsa Dukagjini rrezikoi me Mergim Pevqelin, por portierët mbajtën portat të paprekura.
Për Ballkanin ky është barazimi i parë në shtëpi, ndërsa Dukagjini regjistron barazimin e dytë pa gola në kampionat, pas atij ndaj Drenicës.
Ky rezultat i konvenon më së shumti Prishtinës, e cila mbetet e vetme në krye të tabelës, me tri pikë më shumë se Dukagjini.
Klinasit, ndërkohë, vazhdojnë të jenë të pamposhtur deri tani./Klankosova.tv