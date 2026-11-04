Lajmet e fundit
Léo Balerdi është vënë në shënjestër të mediave italiane pas humbjes së Romës ndaj Manchester Unitedit, në një ndeshje ku skuadra italiane kishte krijuar epërsi prej dy golash, por në fund pësoi përmbysje.
Mbrojtësi argjentinas ishte i përfshirë drejtpërdrejt në dy golat e fundit të shënuar nga Manchester Unitedi, duke u konsideruar një prej fajtorëve kryesorë për rezultatin përfundimtar.
Gazeta prestigjioze italiane “La Gazzetta dello Sport” i ka dhënë atij notën 4.5, vlerësimi më i ulët në mesin e futbollistëve të Romës.
Për paraqitjen e tij, mediat përdorën edhe përshkrime të ashpra, si “fund makth i ndeshjes”, “vrimë e zezë” dhe “gabime të pafalshme”.