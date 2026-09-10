Lajmet e fundit
Opinionisti Labinot Balaj ka komentuar zhvillimet e fundit në vend, lidhur me krizën politike dhe bllokimin e ri rreth mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës.
Në Rubikon të Klan Kosovës, Balaj ka thënë se për dallim nga partitë e tjera, Lëvizja Vetëvendosje është treguar më konstruktive për të tejkaluar krizën.
“Bllokada e fundit mendoj që është një simptomatike e vargut të bllokadave që kanë ndodhur tash e sa kohë. Pozicionimi barrikadues i partive opozitare e ka prodhuar këtë epilog që e patëm dje, ke një lloj hakmarrje e Lëvizjes Vetëvendosje ndaj partive tjera. VV-ja mundet me qenë objekt i kritikës, megjithatë në raport me partitë e tjera kanë pasur një qasje më konstruktive, sepse ka pasur veprime më konkrete në funksion të ndërtimit të institucioneve.”, ka thënë Balaj.
Ai ka thënë se VV-ja edhe mund të ketë skenare që zgjedhjet të caktohen në një datë kur i konvenojnë asaj.
“Brenda një skenari më ogurzi që krijohet prej qarkut të VV-së, është ndoshta po dëshiron me rentabilizu në funksion të përcaktimit të një date zgjedhore që i shërben…”, ka thënë ai. /Klankosova.tv