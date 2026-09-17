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Dënimi i ish-krerëve të UÇK-së nga Gjykata Speciale e Kosovës në Hagë, ka bërë që Kosova të dalë edhe më keq se Serbia, një shtet që ka vrarë e ushtruar gjenocid ndaj nesh.
Kështu u shpreh opinionisti Labinot Balaj në Rubikon të Klan Kosova.
“Jo që po na barazojnë [me Serbinë], por ne po dalim një oktavë, të paktën, më keq se Serbia”, u shpreh Balaj.
Ai theksoi se krijimi i Gjykatës Speciale ka përbërë terren për krijim të një instance e cila, sipas tij, i ekzagjeron konfliktet politike që kanë ngjarë, sidomos në Kosovën e pasluftës.
“Edhe na ka vendosur njëfarë letargjie për mos me i denoncu krimet që i ka bërë Serbia ndaj nesh”.
“Serbia e ka instrumentalizu për me ndërmarrë një fushatë agresive politike ndaj nesh dhe të përmbyset situata, pra që Serbia prej agresorit me marrë trajtën e një viktime në raport me një popullsi që vetë e ka përndjek, e ka vrarë dhe ka ushtruar gjenocid ndaj saj”, deklaroi Labinot Balaj.