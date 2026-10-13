Lajmet e fundit
Opinionisti Labinot Balaj ka thënë se kryeministri i vendit, Albin Kurti ndodhet në një rehati politike, nga mungesa e sfidimit të qeverisjes së tij.
Në Rubikon të Klan Kosovës, ai ka thënë se partitë opozitare ende nuk kanë arritur që ta artikulojnë një alternativë qeverisëse, gjë që sipas tij, Qeveria ndihet komode nga mungesa e rrëzimit të saj.
“Kjo rehati politike e Kurtit, nuk vjen ekskluzivisht të aktivitetit qeverisës ose prej performancës që ka pasur VV-ja. Megjithatë, kjo rahati e saj vjen nga një faktori të jashtëm që është opozita, nga mungesa e saj për të ofruar një alternativë qeverisëse. Qeveria nuk ka numra solid, por unë mendoj se prapë e ka komoditetin që të mos frikësohet për rrëzimin e saj.”, ka thënë ai.
Balaj ka shtuar se edhe në disa vite, Qeveria mund të ndihet komode nga rreziku i rrëzimit dhe se sipas tij, ndikim për këtë mund të ketë edhe imponimi i një nevoje emergjente për strategjinë mbrojtëse në shkallën e dytë në Hagë për ish-krerët e UÇK-së. /Klankosova.tv