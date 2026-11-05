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Opinionisti Labinot Balaj ka komentuar në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova iniciativën për ndryshimin e ligjit për Gjykatën Speciale dhe protestat e organizuara lidhur me këtë çështje.
Balaj ka vlerësuar se iniciativa për ligjin dhe aktivitetet protestuese kishin për qëllim dëmtimin politik të Lëvizjes Vetëvendosje.
Ai ka pretenduar se, nëse PDK-ja do të ishte në qeverisje, nuk do të kishte protesta apo iniciativë për ndryshimin e ligjit.
“Megjithatë, ligji është iniciuar, ndërsa protestat dhe e gjithë gama e aktiviteteve janë organizuar me qëllim të dëmtimit politik të Vetëvendosjes. Ideja ishte që Qeveria ta refuzonte një ligj të tillë dhe, rrjedhimisht, PDK-ja ta kishte një argument në zgjedhjet e ardhshme kundër pushtetit, pra ta dëmtonte atë elektoralish. Kjo do të thotë se, nëse PDK-ja do të ishte në pushtet dhe do të ndodhte një verdikt i tillë, nuk do të kishte as protesta dhe as iniciativë për ligj.
Duke folur për Specialen, Balaj ka thënë se ajo është projektuar mbi premisa të padrejta dhe ka përsëritur vlerësimin e tij se bëhet fjalë për një gjykatë politike.
Kjo gjykatë, në thelb, mbështetet mbi premisa të padrejta. Ajo është projektuar për të arritur një epilog të përcaktuar. E kemi përmendur disa herë se është një gjykatë politike.”