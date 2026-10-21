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Opinionisti Labinot Bala, i ftuar në emisionin “Rubikon”, ka deklaruar se dorëheqjet e Bedri Hamzës dhe Memli Krasniqit nuk kanë ardhur si pasojë e rezultateve jo të kënaqshme elektorale të PDK-së.
Sipas tij, Hamza e mori drejtimin e partisë me synimin për të tejkaluar situatën e krijuar dhe për të shmangur ndasitë brenda saj pas dy proceseve zgjedhore.
Bala tha se Hamza arriti ta çonte PDK-në në zgjedhje të mobilizuar, duke e përshkruar angazhimin e tij si përmbushje të një misioni politik dhe jo të ambicieve personale.
“Dorëheqja e tij është si rezultat i përmbushjes së një misioni, jo përmbushje të një egoje të tij. Ai e ka tejkaluar krizën pas dy proceseve elektorale dhe e ka çuar PDK-në në zgjedhje të mobilizuar”, ka thënë Bala, transmeton Klankosova.tv.