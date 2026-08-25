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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas vdekjes së Eqrem Kryeziut.
Bajrami ka shprehur pikëllimin e saj për ndarjen nga jeta të Kryeziut, të cilin e ka cilësuar si intelektual, profesor universitar, veprimtar politik dhe koleg të çmuar në LDK.
Ajo ka vlerësuar kontributin e tij në jetën akademike, politike dhe shoqërore të Kosovës, veçanërisht në Prizren, qytet të cilit Kryeziu i shërbeu edhe si kryetar.
“Eqrem Kryeziu i dha shumë jetës akademike, politike e shoqërore të Kosovës, e në veçanti Prizrenit, të cilit i shërbeu edhe si kryetar. Do të kujtohet për kulturën, pastërtinë, urtësinë dhe përkushtimin e tij”, ka shkruar Bajrami në Facebook, transmeton Klankosova.tv.
Deputetja u ka shprehur ngushëllime familjes Kryeziu, miqve dhe bashkëveprimtarëve të tij në LDK.
“U prehsh në paqe, profesor!”, ka përfunduar Bajrami./Klankosova.tv