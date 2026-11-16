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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar pas vendimit të Qeverisë së Kosovës për ndërprerjen e tregtimit të energjisë elektrike me kompanitë nga Serbia.
Përmes një postimi në Facebook, Bajrami ka kritikuar Qeverinë, duke thënë se ajo e ka ditur se kush përfiton dhe kush pëson nga vendimet e marra ndër vite në sektorin e energjisë.
Ajo ka përmendur kundërshtimin e projekteve energjetike, përfshirë termocentralin e planifikuar nga ContourGlobal, projektin e gazit amerikan përmes MCC-së dhe gazin e lëngshëm amerikan, transmeton Klankosova.tv.
“Shtatë vjet kanë përfitu tregtarët e energjisë. E me gjasë, jo veç ata, por edhe këta që e kanë leju këtë gjendje”, ka shkruar Bajrami, transmeton Klankosova.tv.
Bajrami ka kërkuar që Qeveria të japë llogari për paratë e qytetarëve dhe përfitimet që, sipas saj, kanë realizuar tregtarët e energjisë dhe ata që kanë lejuar këtë situatë.
“Tash me këtë vendim na shiten si patriotë të kësaj dekade. Po hajde, tregojuni qytetarëve ku kanë përfundu paratë e tyre: në fitime të majme për tregtarët e energjisë, manipuluesit e tregut dhe ata që e kanë leju këtë gjendje”, ka deklaruar Bajrami.