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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, ka reaguar lidhur me humbjen e 43.8 milionë eurove nga Plani i Rritjes i Bashkimit Evropian, duke ia atribuar përgjegjësinë Qeverisë së Kosovës.
Bajrami ka thënë se Kosova nuk ka arritur t’i përmbushë gjashtë nga 13 hapat e reformave, afati i të cilave ishte qershori i këtij viti.
Sipas saj, kjo ka bërë që vendi të humbasë 43.8 milionë euro nga fondet e parapara përmes Planit të Rritjes të BE-së, transmeton Klankosova.tv.
Ajo ka rikujtuar edhe humbjen e 613.4 milionë eurove gjatë mandatit të kaluar, për të cilat fajëson Qeverinë, duke përmendur edhe masat ndëshkuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës.
“43.8 milionë euro Kosova ka humbur nga Plani i Rritjes i Bashkimit Evropian, pasi nuk ka arritur t’i përmbushë gjashtë nga 13 hapat e reformave për të cilat afati i fundit ishte qershori i këtij viti. Mos harroni se në mandatin e kaluar Kosova ka humbur 613.4 milionë euro, sepse falë Qeverisë për 960 ditë kemi qenë nën masat ndëshkuese të BE-së”, ka shkruar Bajrami në Facebook./Klankosova.tv