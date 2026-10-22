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Deputetja e LDK-së Hykmete Bajrami, gjatë fjalimit të saj në seancën plenare të Kuvendit ka pasur një varg kritikash, duke adresuar humbjen e së paku 40 milionëve nga fondet e BE-së prej anës së ekzekutivit.
Bajrami kujtoi se Kosova ishte nën sanksione për 960 ditë.
"Kjo nënkupton se kemi të bëjmë edhe me miliona të tjera të humbura", tha Bajrami.
Paraprakisht, Bajrami përmendi edhe Autostradën e Gjilanit e cila tha se sipas saj tash e 3 vite nuk ka përfunduar.
Ajo tha se Albin Kurti dhe deputetët e VV-së, duhet t'u kërkojnë falje qytetarëve për ngecjen e projekteve.
Deputetja e LDK-së foli edhe për projekte që kanë ngecur.