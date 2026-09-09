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Deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami ka reaguar ashpër pas dështimit të konstituimit të Kuvendit të Kosovës, pasi legjislativi i ri zgjodhi kryetaren, por procesi u ndërpre në zgjedhjen e nënkryetarëve.
Bajrami përmes Facebook i cilësoi homologët e saj nga LVV-ja si 'hipokritë', transmeton klankosova.tv.
"Pyetni eksponentët e LVV-së, kur kanë qenë në opozitë: A kanë votuar ndonjëherë për kryetar të Kuvendit? Me votat e kujt janë zgjedhur Aida Dërguti dhe Glauk Konjufca nënkryetarë të Kuvendit? A kanë votuar ndonjëherë për President të Kosovës, duke qenë vetë në opozitë?", ka shkruar ajo.
Kujtojmë se seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës ka shtyrë punimet për të premten në orën 11:00.
Shtyrja e seancës erdhi pasi deputeti i Listës Serbe, Igor Simiq, nuk u tërhoq nga deklarata e tij gjatë propozimit të nënkryetarit nga komuniteti serb.
Simiq, gjatë fjalës së tij në Kuvend, deklaroi se propozimi bëhet “në emër të popullit serb".