Lajmet e fundit
Bajoku renditet i pesti në Kampionatin Evropian në Sofje
Boksieri kosovar Bashkim Bajoku ka përfunduar në vendin e pestë në Kampionatin Evropian të Boksit, i cili po zhvillohet në Sofje të Bullgarisë.
Bajoku garoi në kategorinë deri në 55 kilogramë, ku zhvilloi tri meçe në kuadër të kësaj gare.
Në xhiron e parë, boksieri kosovar shënoi fitore ndaj izraelitit Farid Hreish, ndërsa në xhiron e dytë triumfoi ndaj boksierit nga Shqipëria, Kristijan Koço, duke siguruar kështu kualifikimin në çerekfinale, transmeton Klankosova.tv.
Në çerekfinale, në duelin për medaljen e bronztë, Bajoku u përball me turkun Semih Gumus. Përballja përfundoi me humbjen e boksierit kosovar, duke ia pamundësuar vazhdimin e garës për medalje.
Me këtë rezultat, Bashkim Bajoku e mbyll Kampionatin Evropian në vendin e pestë, duke u renditur në mesin e tetë boksierëve më të mirë të Evropës në kategorinë 55 kilogramë.