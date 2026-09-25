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21 prilli e gjeti Paulinën në ankth. Ajo po priste jashtë sallës së operacionit, brenda së cilës babai i saj po i nënshtrohej operacionit të pestë.
Iliri, ishte aksidentuar më 22 maj të vitit 2022, me veturën e punës. Që nga atëherë, i është nënshtruar pesë operacioneve, me shpresën se një ditë do të mund të ngrihej sërish në këmbë.
Që më shumë se 4 vjet, familjes Nushi përvec hallit të gjendjes shëndetësore të kryefamiljarit, iu desh edhe që të “luftonte me shtetin”.
Gjendjen e invaliduar dhe pamundësinë e Ilir Nushit që të vazhdojë jetën në kushte normale, e vërtetuan shumë ekspertiza.
Për të bijën Paulinën, thotë se është shumë e vështirë që të e shoh të atin që përvec gjendjes shëndetësore, të përballet edhe me vështirësitë procedurale për të drejtën e tij.
Pas 3 vjetësh sorollatje nëpër gjykatore, në maj të vitit 2025, Gjykata Themelore dha një vendim i cili e konsideroi si të bazuar një pjesë të kërkesë padisë nga Ilir Nushi kundrejt BKS-së.
Mirëpo Byroja Kosovare e Sigurimeve nuk u pajtua assesi me atë vendim, andaj e dërgoi në Apel.
Derisa kishte kaluar gati një vit dhe nga Apeli nuk erdhi as edhe një lajm, Ilir Nushit gjendja nuk po i bëhej më mirë andaj mjekët vendosën që të e fusnin në operacionin e pestë brenda 4 vjetësh.
Pas atij operacioni i cili zgjati 12 orë, gjendja e Ilir Nushit u përkeqësua.
Me të parë atë gjendje të të atit, Paulina bisedon me avokatin dhe dërgojnë një urgjencë në Gjykatën e Apelit.
Mirëpo as ajo urgjencë nuk bëri punë që nga Apeli të merrnin ndonjë lajm.
Në një përgjigje për KIKS-in, nga kjo Gjykatë u tha që rasti pritet të zgjidhet sipas radhës.
Paulina për KIKS-in tha se krejt cka po kërkojnë është drejtësia dhe që institucionet thjesht të bëjnë punën e tyre.