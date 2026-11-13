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Një nga momentet më emocionuese të mbrëmjes në Big Brother VIP Kosova 5 ishte rrëfimi i Olechkës, e cila ndau me publikun një pjesë të dhimbshme të historisë së saj familjare.
Me emocione, ajo tregoi se prindërit e saj ishin ndarë kur ishte vetëm dyvjeçare, ndërsa babai më vonë kishte krijuar një familje tjetër dhe, sipas saj, nuk kishte më interes të mbante kontakt me ta.
“Kur isha dy vjeç, babi me mamin u ndanë. Babi ka familje tjetër tash, ai nuk ka interes të flasë me neve”, rrëfeu Olechka.
Ajo foli me shumë dashuri edhe për nënën e saj, të cilën e cilësoi si një grua shumë të fortë, duke treguar se ajo ishte martuar për herë të dytë.
Në fund, Olechka ndau edhe një mesazh të fuqishëm për kuptimin e vërtetë të prindërimit:
“Babë nuk është ai që të lind, po ai që të rritë”.