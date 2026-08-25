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Carlos Ezpeleta është emëruar zëvendësdrejtor i Përgjithshëm i MotoGP Group, duke u ngjitur në ekipin drejtues të kampionatit dhe duke marrë një rol të ri krah babait të tij, Carmelo Ezpeleta, i cili vazhdon të jetë CEO i MotoGP Group.
Carlos ka qenë pjesë e MotoGP për më shumë se një dekadë dhe para promovimit mbante postin e Drejtorit Kryesor të Sportit. Gjatë kësaj periudhe, ai ka luajtur rol në zgjerimin ndërkombëtar të kampionatit, forcimin e partneriteteve strategjike dhe rritjen e audiencës globale të MotoGP-së.
Promovimi vjen në një moment të rëndësishëm për MotoGP, që po përgatitet për një fazë të re zhvillimi dhe transformimi, ndërsa Liberty Media është tashmë pjesë qendrore e strukturës së kampionatit. Carlos do të punojë së bashku me babain e tij për drejtimin e fazës së ardhshme të sportit.
“Është një nder i madh të marr këtë rol në një moment kaq emocionues për MotoGP. Me tifozët dhe partnerët tanë në mbarë botën, mezi pres të punoj me Liberty Media dhe të gjithë komunitetin e MotoGP për të arritur audienca të reja, për të krijuar mundësi të reja dhe për të shfrytëzuar potencialin e plotë të këtij sporti,” deklaroi Carlos Ezpeleta.
Nga ana tjetër, Carmelo Ezpeleta vlerësoi eksperiencën, vizionin dhe pasionin e të birit, duke e cilësuar atë si personin e duhur për të ndihmuar në drejtimin e MotoGP-së drejt kapitullit të ardhshëm.
Kështu, babë e bir do të jenë tashmë në majën e strukturës drejtuese të MotoGP-së: Carmelo vazhdon si CEO, ndërsa Carlos merr rolin e zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm, duke konsoliduar edhe më shumë ndikimin e familjes Ezpeleta në kampionat.