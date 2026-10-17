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Një qytetar në Fushë Kosovë ka raportuar në polici se djali i tij ia ka vjedhur veturën dhe një shumë prej 2 mijë e 100 eurosh, për t’u larguar më pas në drejtim të panjohur.
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 16 tetor, rreth orës 02:00, në lagjen 28/29 në Fushë Kosovë.
Ankuesi, mashkull kosovar, ka deklaruar se djali i tij i ka marrë veturën dhe paratë pa lejen e tij.
Policia ka bërë të ditur se rasti është duke u hetuar.
"Lagja-28/29 Fushë Kosovë 16.10.2026-02:00. Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se djali i tij i ka vjedhur veturën dhe një shumë parash prej 2100 € dhe është larguar në drejtim të panjohur. Rasti nën hetime".