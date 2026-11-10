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Thomas Markle, babai i Meghan Markle, Dukeshës së Sussexit, është ndaluar në Florida, pasi dyshohet se ka hequr pajisjen elektronike të gjurmimit që mbante në kyçin e këmbës. Lajmi është bërë i ditur nga zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë në Los Angeles.
Markle, i cili më parë ka mohuar se zotëronte imazhe që përshkruajnë abuzim seksual ndaj fëmijëve, u arrestua javën e kaluar në Florida dhe u vendos në arrest shtëpie. Gjithashtu, atij iu kërkua të mbante një pajisje elektronike për monitorimin e vendndodhjes, transmeton klankosova.tv
Sipas dokumenteve gjyqësore, gjykatësja federale Lindsay S. Griffin deklaroi të martën se kushtet e banimit të Markleit "ishin bërë të papërballueshme".
Sipas BBC, Griffin përmendi mungesën e një vendbanimi të përshtatshëm dhe theksoi në vendimin e saj se "Asnjë kusht apo kombinim kushtesh nuk do të garantonte në mënyrë të arsyeshme sigurinë e personave të tjerë apo të komunitetit, si dhe paraqitjen e të pandehurit në gjykatë".
Gjykatësja urdhëroi gjithashtu kryerjen e një vlerësimi mjekësor për Markle dhe përcaktoi se ai "Duhet të marrë të gjitha medikamentet e nevojshme dhe të përshkruara nga mjeku, përveç rasteve kur ato ndërpriten me vendim të një mjeku".