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Një baba, djali dyvjeçar i të cilit ra nga dritarja e katit të katërt në një hotel në Qipro, është gjobitur me 3.000 euro për shkaktimin e vdekjes së tij.
Siç u bë e ditur më parë në Gjykatën e Qarkut të Pafosit, Joshua Foster mendoi se dritarja ishte e mbyllur kur e vendosi djalin e tij në parvaz për t'i treguar pamjen e një parku ujor, por më pas "humbi kontrollin" mbi të.
Fëmija ra nga një lartësi prej rreth 12,1 metrash në hotelin me pesë yje "King Evelthon Beach Hotel and Resort", më 12 korrik – ditën e parë të pushimeve të familjes në Chlorakas, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Foster, 37 vjeç, nga Essex-i, e pranoi se e kishte shkaktuar vdekjen përmes një veprimi të pakujdesshëm, të nxituar ose të rrezikshëm, dhe u dënua të premten në mëngjes.
Pas vendimit, ai u tha gazetarëve: "Faleminderit për mbështetjen. Mezi pres të kthehem në shtëpi dhe të jem pranë gruas dhe vajzës sime."
Foster, i cili punon si auditor, kishte mbërritur në Qipro së bashku me gruan, dy fëmijët dhe vjehrrit e tij vetëm pak orë para incidentit.
Ata kishin kaluar kohën duke u argëtuar me aktivitete të ndryshme dhe duke notuar, përpara se të bëheshin gati për darkë në mbrëmje.