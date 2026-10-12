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Toger Ismet Hashani nga rajoni i Gjilanit, në emisionin “Ora Shtatë”, ka folur për vrasjet e tre personave që tronditën komunën në tri ditët e fundit.
Sa i përket vrasjes së një 29-vjeçari në Pogragjë të Gjilanit, sipas Hashanit, dyshohet se doras është babai i viktimës, transmeton Klankosova.tv.
“I cili është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është në kërkim policor”, u shpreh ai për Klan Kosova.
Hashani tha se policia po punon intensivisht që të kapet i dyshuari.
“Ne kemi hulumtuar, dhe nga gjetjet që kemi pa aty, nuk kemi parë asnjë rast që personi i dyshimtë, ka pasur të lajmëruar apo ndaj tij ka pasur ndonjë ankesë për dhunë në familje. Megjithatë hetimet do të tregojnë të vërtetën për këtë rast të rëndë”, tha ai.
Sa i përket rastit në Livoç të Ulët, Hashani tha se po punohet për të zbardhur të gjitha detajet. Në këtë rast, të vrarë mbetën vëlla e motër.