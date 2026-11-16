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Analisti politik, Azdren Shala, është shprehur i bindur se ish-presidenti Hashim Thaçi nuk do të dënohet në rastin e dytë në Hagë.
Në emisionin "Kosova Today" në Klan Kosova, ai tha se pritshmëria e tij për gjykimin e nesërm është se Thaçi s'do të shpallet fajtor.
"Neser është nji nga momentet kur ajo [Gjykata Speciale] mundohet me nxjerrë veten dhe neve këtu, një pjese të shoqërisë tonë që janë pak labil dhe kanë dyshime në atë verdiktin për krime lufte, se kjo Gjykatë nuk qenka bash e padrejtë, një atu e mirë për me rehabilitu imazhin e vet."
Sipas tij, gjyqtarët që e kanë dënuar katërshen më 16 shtator, kanë një mllef të madh ndaj shqiptarëve./Klankosova.tv