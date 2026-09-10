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Avokati Ardian Bajraktari ka shprehur optimizëm lidhur me verdiktin final ndaj ish-krerëve të UÇK-së, i cili pritet të shpallet më 16 shtator në Hagë.
Në emisionin “Kosova Today”, Bajraktari tha se, sipas tij, gjatë procesit gjyqësor nuk janë argumentuar mjaftueshëm tezat e aktakuzës dhe se mbrojtja ka ofruar prova të besueshme.
“Me aq sa kemi arritur ta përcjellim, në bindjen time nuk kanë arritur të argumentohen tezat e akuzës së prokurorisë. Në këtë drejtim vlerësoj që, në rast se verdikti do të jetë i bazuar ekskluzivisht në ligj, në prova e aq më tepër në prova të besueshme të cilat i kanë ofruar pala mbrojtëse, unë jam optimist dhe i bindur që verdikti do të jetë lirues”, deklaroi Bajraktari.
Ai tha po ashtu se provat e siguruara nga Serbia duhet të trajtohen me kujdes, duke marrë parasysh rolin e regjimit serb në luftën e Kosovës.
“Jam i bindur që së paku trupi gjykues nuk do t’ia falë besimin provave të tilla, sepse vërtet do ta komprometonte jashtëzakonisht shumë këtë proces”, u shpreh Bajraktari.