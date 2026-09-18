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Vendimi që pritej nuk erdhi, ndërsa tash beteja për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës zhvendoset në Gjykatën e Apelit.
Avokati Skender Musa thotë se aktgjykimi i Dhomave të Specializuara është në kundërshtim me ligjin penal të aplikueshëm dhe se mbrojtja duhet ta godasë atë në të gjitha bazat ligjore. Sipas tij, Apeli ka mundësi ta ndryshojë vendimin, madje edhe t’i shpallë të pafajshëm ish-krerët e UÇK-së.
Musa në një intervistë për Ekonomia Online, tha se Gjykata ka pasur të drejtë të shqiptojë dënim maksimal deri 15 vite.
“Së pari, dua ta sqaroj se vendimi i Dhomave të Specializuara është në kundërshtim me ligjin e aplikueshëm në kohën e kryerjes së veprave penale, për shkak se ligji që ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprave penale është Ligji Penal i Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe ai ligj parasheh dënim maksimal 15 vite ose dënim me pushkatim, apo vdekje. Gjykata ka qenë e obliguar ta zbatojë atë ligj dhe nuk ka pasur të drejtë të shqiptojë dënim 25 vite dhe as 18 vite. Kështu që, në këtë rast kemi shkelje të ligjit penal”, ka deklaruar Musa.
Ai ka ngritur kritika edhe ndaj mënyrës se si, ka funksionuar deri më tani procesi gjyqësor në Hagë, transmeton Klankosova.tv.
“Ajo që më ka rënë në sy gjatë aktivitetit, punës së kësaj gjykate është se deri tash asnjë të akuzuar nuk e ka shpallur të pafajshëm. Është e pamundshme që të gjithë të akuzuarit që akuzohen nga prokuroritë e ndryshme të jenë fajtorë. Kjo tregon që kemi të bëjmë me një gjykatë politike, të padrejtë dhe që ka mision me i dënuar ushtarët e UÇK-së, duke përfshirë edhe katërshen që veç i shpalli fajtorë dhe i dënoi”, është shprehur ai.
Sa i përket hapave të ardhshëm, Musa ka thënë se pas pranimit të aktgjykimit nga palët, nis përgatitja e ankesave dhe se procesi në shkallën e dytë, sipas tij, mund të zgjasë rreth një vit, me mundësi që të ketë edhe zgjatje për shkak të kompleksitetit të dosjes.
“Zakonisht pas pranimit të aktgjykimit nga palët në procedurë, prokurori special, avokatët dhe vetë të akuzuarit përgatitin ankesat, dorëzohen brenda një afati 30 ditor ose 60 ditor për shkak të vëllimit të madh të lëndëve, varësisht sa do të jenë këshilla juridike në aktgjykim, dhe ashtu siç parashihet me ligjin e veçantë që e ka Dhoma e Specializuar, zakonisht sipas praktikës kjo gjykatë vendos për 12 muaj. Në këtë rast mund të shtyhet pak, ndoshta edhe 6 muaj më tepër për shkak se është një numër i madh i shkresave të lëndës, një numër i madh i seancave, i dëshmitarëve të dëgjuar e kështu me radhë. Mirëpo, apeli nuk merr afat shumë”, ka thënë Musa.
Avokati ka theksuar se, sipas tij, mbrojtja duhet ta kundërshtojë aktgjykimin në disa baza, duke përfshirë pretendimet për shkelje të procedurës penale, mungesën e një gjykimi të drejtë dhe kundërthëniet që ekzistojnë ndërmjet pjesëve të ndryshme të aktgjykimit.
“Është shumë e rëndësishme që vendimi të goditet në të gjitha bazat për shkak se ka pasur shkelje të dispozitave të procedurës penale, nuk janë zbatuar dispozitat, nuk është siguruar gjykimi i drejtë, ka kundërtënie mes asaj, mes dispozitivit dhe arsyetimit, edhe ka kundërtënie mes veprave në të cilat janë shpallur fajtorë dhe pastaj për veprat e ngjashme janë shpallur të pafajshëm, gjithë dhe shumë elemente të tjera që natyrisht mbrojtësit e tyre do t’i shqyrtojnë edhe do t’i paraqesin”, deklaroi ai.