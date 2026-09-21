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Avokati Kasem Murturi, në emisionin “Ora Shtatë”, ka folur rreth aktgjykimit dënues ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Sipas tij, Gjykata është koncentruar më shumë në prova rrethanore, transmeton Klankosova.tv.
“Çka ka qenë shqetësuese për këtë proces, ka qenë pavarësia abuzive e këtij institucioni. Ndaj këtij institucioni nuk kemi mënyrë juridike as demokratike që të ushtrojmë kontroll. Kjo përveç një rasti që unë e di që është ngritur nga Avokati i Popullit i cili ka angazhuar një trup angleze që i ka bërë disa hulumtime dhe ka konstatuar shkelje, diçka tjetër nuk është bërë në këtë drejtim”, u shpreh avokati në Klan Kosova.