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Pierre Richard Prosper, avokat i ekipit mbrojtës të ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka komentuar në një intervistë ekskluzive për emisionin “Rubikon” në Klan Kosova vendimin e Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Prosper ka thënë se, pas dëgjimit të aktgjykimit dhe arsyetimit të gjyqtarëve, ka ardhur në përfundimin se vendimi, sipas tij, nuk ishte i ndershëm dhe se është larg së vërtetës.
“Kur dëgjova aktgjykimin dhe dëgjova se çfarë kishin për të thënë gjyqtarët, unë sinqerisht konkludova që ishte një vendim jo i ndershëm. Është një situatë që është shumë larg nga e vërteta, e rishkruan historinë”.
“Neve, siç e thashë edhe më herët, jemi në një situatë ku tre burra akademikë në shumicë, në fakt, jo vetëm se kanë rishkruar historinë, por edhe kanë fshirë historinë”, ka thënë Prosper.
Ai ka theksuar se beson në sundimin e ligjit, por ka insistuar se ai duhet të zbatohet në mënyrë objektive dhe të paanshme.
“Është një situatë ku, mbi të gjitha, duhet thënë se unë besoj në sundimin e ligjit, të gjithë besojmë në sundimin e ligjit, por sundimi i ligjit duhet të aplikohet në mënyrë objektive dhe të paanshme”, është shprehur ai.
Avokati i ekipit mbrojtës të Thaçit ka kritikuar edhe mënyrën se si, sipas tij, gjyqtarët e kanë trajtuar çështjen.
“Ne kemi një situatë tani ku këpuca është vënë në këmbën e gabuar. Mënyra si e kanë nxjerrë vendimin këta gjyqtarë, si e kanë trajtuar çështjen, sipas mendimit tim, ata e kanë shkelur sundimin e ligjit”, ka thënë Prosper./Klankosova.tv