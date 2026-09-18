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Avokati i ish-presidentit Hashim Thaçi, Luka Mishetiq, ka reaguar pas deklarimeve të zyrtares së lartë të Bashkimit Evropian, Marta Kos, lidhur me Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Përmes një postimi në platformën X, Mishetiq ka qenë i ashpër ndaj saj, raporton Klankosova.tv
Kryembrojtësi i Thaçit ka shkruar se nuk i takon Kosit që ta paragjykojë çështjen e aktgjykimit, nëse Specialja ka vepruar në mënyrë të njëanshme apo jo.
“Ende duhet të përcaktohet nëse Dhomat e Specializuara të Kosovës kanë vepruar në mënyrë të paanshme në rastin e z. Thaçi. Nuk i takon Marta Kos-it ta paragjykojë këtë çështje.
Komiteti i të Drejtave të Njeriut të Avokatëve të Anglisë dhe Uellsit ka vënë në pikëpyetje paanshmërinë e gjyqtarëve të trupit gjykues në këtë rast. Raportin e tyre mund ta lexoni këtu”, ka shkruar Mishetiq.
Ai në postimin e tij ka publikuar edhe një raport të Komitetit të të Drejtave të Njeriut të Avokatëve të Anglisë dhe Uellsit, i cili trajton çështjen e Dhomave të Specializuara të Kosovës.
Ndryshe, komisionerja për Zgjerim, Kos, në ditën kur u shpall aktgjykimi, shkroi se Specialja është e paanshme dhe e pavarur, ndërsa vendimi duhet të respektohet, transmeton Klankosova.tv
“Dhomat e Specializuara të Kosovës janë një organ gjyqësor i paanshëm dhe i pavarur. Gjykimi i saj duhet të respektohet dhe të dënuarit kanë të drejtë ankese. Bëhet fjalë për përgjegjësinë individuale dhe drejtësinë për viktimat dhe familjet e tyre nga të gjitha komunitetet në Kosovë.
U bëj thirrje aktorëve në rajon që të ndihmojnë në shërimin e plagëve të së kaluarës. Vetëm përmes pajtimit, vendet e rajonit mund t’i kapërcejnë ndasitë dhe të ecin përpara drejt një të ardhmeje të përbashkët në BE”, kishte shkruar Kos./Klankosova.tv