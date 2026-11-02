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Avokati i B. Demirit, Granit Syla ka deklaruar se i mbrojturi i tij nuk e ka pranuar veprën penale për të cilën dyshohet në rastin e djalit dhe mbesës së tij, të cilët u gjetën pa shenja jete të dielën në Gjilan.
Në një përgjigje për Klan Kosovën, avokati ka bërë të ditur se ka marrë pjesë në seancën dëgjimore për caktimin e masës së paraburgimit, pasi Prokuroria Themelore në Gjilan kishte paraqitur kërkesë për caktimin e kësaj mase ndaj Demirit.
Sipas avokatit, i dyshuari është deklaruar se nuk është kryerës i veprës penale për të cilën dyshohet, transmeton Klankosova.tv.
Ai ka bërë të ditur se deri në momentin e deklarimit nuk kishin pranuar ende vendimin e gjykatës lidhur me kërkesën për paraburgim.
Avokati ka theksuar se pas pranimit të vendimit të gjykatës, mbrojtja do ta vlerësojë atë dhe do të vendosë për hapat e mëtejshëm proceduralë, në përputhje me dispozitat e Kodit të Procedurës Penale.
“Për detaje të tjera, duke qenë se rasti është në fazën e hetimeve, varësisht nga rrjedha e procedurës mund të deklarohemi”, ka thënë avokati.
Ndryshe, rasti i rëndë ndodhi më 1 nëntor në fshatin Demiraj të Gjilanit, ku u gjetën pa shenja jete 27-vjeçari dhe vajza e tij tre muajshe. Hetimet po zhvillohen nën dyshimin për vrasje të rëndë