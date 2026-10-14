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Avokati i Popullit hartoi raportin ex-officio për funksionimin e Dhomave të Specializuara, duke evidentuar vështirësitë në sigurimin e informacioneve nga ky institucion, që nga viti 2021.
Raporti ngre shqetësime për kohën në dispozicion të avokatëve për përgatitjen e mbrojtjes, përballë një aktakuze që ishte përgatitur për pesë vjet, raporton Klan Kosova.
Sipas tyre, BE-ja dhe Këshilli i Evropës duhet të vlerësojnë procesin, e Kosova t’i adresojë shkeljet.
Për një hartues të Kushtetutës, për gjashtë vjet thuajse asgjë nuk shkoi në rregull.
Gjetjet iu dorëzuan Presidentes, kryeparlamentares e kryeministrit, ndërsa edhe kryetares së Dhomave të Specializuara Ekaterina Trendafilova, e cila s'mori pjesë këtu pavarësisht ftesës.
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