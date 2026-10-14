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Gjykata Themelore e Prishtinës i ka caktuar një muaj paraburgim ish-deputetit, Gani Gecit, nën dyshimet se ka kanosur gazetarin Lirim Mehmetaj.
Pas përfundimit të seancës dëgjimore, avokati i tij, Besnik Berisha, vendosjen e masës së paraburgimit prej 30 ditësh e ka cilësuar si të papërshtatshme ligjërisht, si dhe të panevojshme.
Ai tha se kjo masë është në kundërshtim me secilën praktikë që gjykata e ka zbatuar deri më sot, teksa paralajmëroi se do të ankohen në Gjykatën e Apelit.
“Gjykata sapo përfundoi seancën dëgjimore ndaj Gani Gecit. Është vendosur për masën e paraburgimit. Gjykata e ka aprovuar kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit. Është caktuar masë paraburgimi prej 30 ditë. E cilësojmë si vendim absolutisht në papërshtatshmëri ligjore, absolutisht i panevojshëm dhe në kundërshtim me secilën praktikë që gjykata ka zbatuar deri më sot. Jemi të bindur se masa e paraburgimit është caktuar për shkak të emri të përveçëm e jo për shkak të kushteve ligjore, por gjithsesi besojmë fuqishëm se do të korrigjohet në seancën e parë që do të jetë në Gjykatën e Apelit që do të jetë një ankesë që do të ushtrohet brenda afatit ligjor. Nuk ka asnjë dilemë që Geci e respekton fjalën e lirë, bashkë me të edhe unë dhe secili qytetar i Kosovës. Ka një keqkuptim në mes asaj që është kërkuar dhe asaj që është denoncuar”, tha Berisha.
Tutje, ai u shpreh se Geci ka kërkuar që të mos i linçohet familja dhe të mos pretendohet se ai apo anëtarë tjerë të familjes kanë ndonjë lidhje me Serbinë.
“Pra, Geci ka kërkuar që të mos i linçohet familja me Serbinë e të mos pretendohet që këta kanë lidhje ose në çfarëdo forme asocojnë me Serbinë. Përndryshe nuk ka asnjë pretendim. Kanë qenë lutje për ta hequr “pashë një Zot” e kishte shkruar prokurori “pashë një Zot largoje sepse kështu kemi me u vra”. Mos të harrojmë se më 19 tetor të vitit 2001 Geci ka qenë viktimë e një sulmi tinzar ku janë vrarë miqtë e tij më të ngushtë e në mesin e tyre edhe një gazetar. Geci e ka perceptuar se një shkrim i tillë mund të çojë në nxitje të urrejtjes që mund të shpie në cenimin e sigurisë dhe jetës së familjes dhe ka kërkuar heqjen e postimit por jo domosdo e ka bërë në mënyrën kërcënuese ose kanosëse për të cilën pretendohet”, tha Berisha.