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Ndryshimi i Ligjit për Dhomat e Specializuara ishte tema kryesore e diskutimit në Programin e Mëngjesit në Klan Kosova me mysafirët e ftuar avokatin Asdren Bytyqi, dhe gazetarët Besian Beha e Vullnet Krasniqi.
Avokati Bytyqi zbuloi disa detaje rreth të ndaluarve në Kleçkë.
"Hashim Thaçi, kur është përhapur lajmi që ka të ndaluar në Kleçkë të cilët po keqtrajtohen, i ka kërcënuar dhe ka thënë "Unë do të vij personalisht", në një lloj vëzhgimi ose monitorimi sepse po dëgjoj që keqtrajtohen të ndaluarit", deklaroi avokati në Klan Kosova.
"Kjo tregon se s'ka pasur informacion, s'ka pasur dijeni hiç edhe e dyta që ka qenë tërësisht kundër. Nëse janë bërë krime të caktuara, janë bërë pa dijeninë e tij", shtoi ai.
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