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Reagime të shumta ka nxitur kthimi në Kuvend për rishqyrtim të Ligjit për Specialen.
Lidhur me këtë, ka reaguar edhe avokati Ardian Bajraktari, i cili ka shpjeguar procedurat që pritet të ndodhin.
Një veprim të tillë, ai e ka cilësuar si një mundësi të mirë për reflektim dhe se sipas tij, bëhet fjalë vetëm për katër javë.
Pasi kthimit të këtij ligji nga presidentja, sipas Bajraktarit, procedura e mëtejshme zhvillohet sipas dispozitave të Rregullores së Kuvendit.
“Kryetarja e Kuvendit ia dërgon menjëherë ligjin për shqyrtim komisionit përgjegjës-raportues, si dhe deputetëve të Kuvendit. Komisioni përgjegjës-raportues, në këtë rast Komisioni për Legjislacion, e përgatit raportin për seancën plenare brenda katër javëve nga dita e pranimit të ligjit. Rrjedhimisht, hapi i radhës është shqyrtimi i ligjit nga komisioni përkatës dhe përgatitja e raportit për seancën plenare, në të cilën Kuvendi do të vendosë lidhur me ligjin e kthyer për rishqyrtim.”, ka thënë ai.
Kjo periudhë, sipas avokatit Bajraktari, duhet të shfrytëzohet për një shqyrtim serioz, profesional dhe kushtetues të ligjit, me qëllim të adresimit të vërejtjeve dhe eliminimit të elementeve problematike, para se ai të rikthehet në seancë plenare.
“Ligjbërja, aq më tepër kur bëhet fjalë për procese të tilla me rëndësi të veçantë shtetërore, kërkon qasje gjithëpërfshirëse, profesionale dhe të mirëkoordinuar. Po ashtu duhet filluar pa vonesë konsultimet me aleatët, veçmas BE-në, me qellim të përmbushjes së zotimeve ndërkombëtare.”, ka shkruar Bajraktari. /Klankosova.tv