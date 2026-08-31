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Sekretari i Përgjithshëm i Aleancës, Avni Arifi, ka deklaruar se kjo parti nuk ka ndryshuar qëndrim sa i përket kushteve për ta dhënë përkrahur një kandidat për president të Kosovës.
Ai për Klan Kosova tha se nuk janë pjesë e një projekti politik mes kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku për këtë çështje.
Arifi tha se i takon Kurtit dhe Abdixhikut të sqarojnë çështjen e presidentit, duke shtuar se qëndrimet e Aleancës mbesin të njëjta.
Ne nuk jemi pjesë e projektit Kurti-Abdixhiku. U takon atyre të sqarojnë. Qëndrimi ynë është ai që kemi pasur para tre muajsh. Për ne asgjë nuk ka ndryshuar”, ka deklaruar Arifi.
Deklarata e tij, ka ardhur në ditën kur VV-ja dhe LDK-ja kanë arritur marrëveshje që Bekim Sejdiu të jetë kandidat i përbashkët për president të Kosovës.