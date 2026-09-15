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Pilotët luftarakë të NATO-s kanë rrëzuar një dron që hyri në hapësirën ajrore të Lituanisë gjatë natës, deklaroi presidenti lituanez.
Autoritetet thanë se droni ka gjasa të ketë hyrë në Lituaninë jugore, pranë qytetit të dytë më të madh, Kaunas, nga Bjellorusia fqinje, pak pas mesnatës së të martës.
Presidenti lituanez Gitanas Nauseda shkroi në një deklaratë në platformën X: "Një dron që sapo kishte hyrë në hapësirën ajrore lituaneze u shkatërrua nga avionët luftarakë të NATO-s."
Origjina e dronit ende nuk është përcaktuar, tha një zëdhënës i qendrës kombëtare të menaxhimit të krizave të Lituanisë.
Alarmet për dronë u aktivizuan në kryeqytetin Vilnius dhe në rajonin përreth gjatë ditës së martë.
Pak pas mesnatës me orën lokale (21:00 GMT), në telefonat e zonës u dërguan njoftime paralajmëruese për një hyrje të mundshme të një droni, duke u kërkuar banorëve të "gjenin një vend të sigurt" dhe të "prisnin sinjalin se rreziku ka kaluar".
Forcat e armatosura të Lituanisë dhe pilotët italianë që shërbejnë në misionin e NATO-s për mbrojtjen ajrore "treguan një reagim të shpejtë dhe të përgjegjshëm" ndaj hyrjes së dronit, njoftoi Ministria e Mbrojtjes e Lituanisë, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Postimi i Nausdas në rrjetet sociale shtonte: "Ndërsa Rusia intensifikon agresionin e saj kundër Ukrainës, një gatishmëri e tillë është jetike për rajonin tonë. Së bashku me aleatët tanë të NATO-s, Lituania do të mbrojë hapësirën e saj ajrore."