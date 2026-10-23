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Avionë britanikë dhe francezë fluturuan së bashku mbi Mesdhe në stërvitjen e tyre të parë të përbashkët që përfshin kapacitetet bërthamore ajrore të Francës.
Kështu njoftoi Parisi të premten, duke theksuar bashkëpunimin mes tyre në një kohë tensionesh me Rusinë.
Të dy aleatët ranë dakord në korrik 2025 për të forcuar bashkëpunimin lidhur me arsenalet e tyre bërthamore, si përgjigje ndaj kërcënimeve në rritje ndaj Evropës dhe pasigurisë lidhur me aleatin e tyre, Shtetet e Bashkuara, transmeton Klankosova.tv
"Pasja e forcave bërthamore të pavarura nuk e përjashton koordinimin", tha Ministrja franceze e Forcave të Armatosura, Catherine Vautrin. /Klankosova.tv