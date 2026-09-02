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Dy avionë luftarakë F-16 të Forcave Ajrore Amerikane kanë patrulluar në qiellin mbi Lindjen e Mesme.
Këto pamje janë publikuar nga Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
“Forcat amerikane mbeten vigjilente dhe të gatshme.”, thuhet në një postim të CENTCOM.
Ndryshe, në dy ditët e fundit, SHBA-ja ka rikthyer sulmet ndaj disa objektivave në Iran, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Teheranit ndaj disa anijeve në Ngushticën e Horumuzit, si dhe disa bazave amerikane në rajonin e Lindjes së Mesme. /Klankosova.tv