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Sulmuesi Milot Avdyli ka marrë ftesën e parë për Kombëtaren A të Kosovës, pasi ka kaluar nëpër të gjitha grupmoshat e “Dardanëve”.
Avdyli ka thënë se përfaqësimi i Kosovës në ekipin A është një ndjenjë krejtësisht ndryshe dhe se synon ta dëshmojë veten në ndeshjet e ardhshme.
Kam qenë në të gjitha gjeneratat. Normal është një ndjenjë e papërshkrueshme me luajt për kombëtaren A, krejtësisht ndryshe. Shpresoj që kam me tregu vetën dhe kemi me zhvillu katër ndeshje shumë të mira” ka thënë Avdyli.
Sulmuesi ka vlerësuar edhe pritjen që i është bërë në skuadër, duke shprehur besimin se Kosova mund të marrë rezultate pozitive.
Kosova të enjten nga ora 20:45 përballet me Irlandën në stadiumin “Fadil Vokrri”.