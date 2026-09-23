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Kosova do të luajë nesër ndaj Irlandës në kuadër të grupit të tretë të Ligës B të Kombeve.
Ndeshja do të zhvillohet nesër me fillim nga ora 20:45 në "Fadil Vokrri" në Prishtinë, kurse Leon Avdullahu në konferencë për media bashkë me trajnerin Franco Foda tha se ''Dardanët'' kanë fituar respektin e merituar me paraqitjet e fundit, teksa shtoi se nuk kanë frikë nga asnjë kundërshtar, transmeton klankosova.tv.
"Këtë respekt e kemi merituar, nuk kemi pse të frikësohemi, besoj që ka me qenë lojë e vështirë, e kemi analizuar lojën mirë, i kemi bërë përgatitjet e duhura për të qenë gati nesër", tha Avdullahu.
Avdullahu komentoi edhe afrimin e fundit të "Dardanëve", Erblin Osmani i cili zgjodhi të luajë për Kosovën para Gjermanisë.
"Më vjen mirë që ka vendosur të luaj për Kosovën, ai është super talent dhe në të ardhmen do të na ndihmojë shumë", shtoi ai.