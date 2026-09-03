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Kriteret bazike i plotësuan 20, por veç tre nga ta u avancuan në pozitë.
Arife Halili, Astrit Haliti dhe Mehmet Lladrovci u graduan në gjeneral brigade pak ditë më herët nga Albulena Haxhiu, e thirrur si U.D. Presidente, raporton Klan Kosova.
Rekomandimet nga Komisioni Vlerësues, sipas burimeve të Klanit, primarë patën disa emra të tjerë, që sipas poenëve dalluan edhe në renditje.
Megjithatë, sipas rekomandimeve të Gjenerallejtnant Bashkim Jasharit, e ministrit në detyrë, Ejup Maqedonci, këta 3 - Halili, Haliti e Lladrovci - bashkë edhe me tre të tjerë i shkuan presidentes si opsionet më të mira.
Por, sipas ekspertëve ligjorë, ky veprim i Haxhiut del që ishte jokushtetues.
Sipas burimeve të televizionit, shumica e të rekomanduarve nga Ministria janë që sapo kanë mbërritur kohën minimale të qëndrimit në gradë.
Ndërkohë, Bordi vlerësoi më lart ata që janë kolonelë nga 2018-ta.
Mes tjerash, Klani mëson se, në mesin e vlerësimeve nga bordi i përbërë prej Gjeneralit Enver Cikaqi, Gjenerale Irefete Spahiu dhe Sefer Isufit kane qenë kolonelë me shkollime në top shkollat ushtarake në Amerikë.
Në raport me shpërfilljen e listës së Komisionit Vlerësues, Klani ka dërguar pyetje në adresë të Jasharit, por deri në publikimin e lajmit nuk është pranuar ndonjë përgjigje. /Klankosova.tv